Турпоток в Стамбул достиг максимальных показателей за последние три года

29 июн. 19:06

В Стамбул в мае 2022 года приехали 1 млн 402 тыс 366 иностранных туристов. Об этом сообщили в региональном Управлении культуры и туризма Стамбула.

Это самый высокий показатель за последние 33 месяца.

За первые пять месяцев Стамбул посетили 5 млн 284 тыс 714 человек.

Чаще других в турецкий мегаполис приезжали туристы из Германии (115 635 человек), Ирана (98 751 человек), России (92 455), США (70 733) и Великобритании (65 243).

Большой популярностью город пользовался также у граждан Франции (57 824), Израиля (46 755), Ирака (34 816), Нидерландов (34 777) и Узбекистана (32 204), передает агентство Abadolu.