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Вышедшая из берегов река парализовала движение на автодороге на востоке Грузии

Вышедшая из берегов река парализовала движение на автодороге на востоке Грузии

На отрезке Вариани транспортного узла Гори (регион Шида Картли) введен временный запрет на движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

В ведомстве отметили, что из-за сильного дождя река Лиахви вышла из берегов и повредила участок автомобильной дороги внутригосударственного значения.

В частности, пострадал 9-й километр автодороги Гори-Вариани-Сакашети-Брети-Карели. В настоящее время запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке дороги с 1-го по 12-й километр, передает "Sputnik Грузия".

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