Вышедшая из берегов река парализовала движение на автодороге на востоке Грузии

29 июн. 18:53

На отрезке Вариани транспортного узла Гори (регион Шида Картли) введен временный запрет на движение автотранспорта. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

В ведомстве отметили, что из-за сильного дождя река Лиахви вышла из берегов и повредила участок автомобильной дороги внутригосударственного значения.

В частности, пострадал 9-й километр автодороги Гори-Вариани-Сакашети-Брети-Карели. В настоящее время запрещено движение для всех видов автотранспорта на участке дороги с 1-го по 12-й километр, передает "Sputnik Грузия".