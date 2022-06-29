Лавров и Гутерриш обсудили ситуацию на Украине

29 июн. 18:48

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили некоторые из наиболее актуальных международных проблем с акцентом на продовольственную безопасность на фоне ситуации на Украине и в Донбассе", - сказано в нем.

Российский дипломат подробно изложил оценки Москвы текущей ситуации на Украине, в ДНР и ЛНР, в том числе в контексте вопроса о поставках сельскохозпродукции и удобрений на мировые рынки. Лавров обратил особое внимание на то, что вывозу зерна с Украины препятствует минирование Киевом черноморской акватории.

Министр подтвердил готовность РФ продолжать осуществлять свои обязательства по экспорту продовольствия и удобрений, невзирая на то, что это значительно осложняется незаконными односторонними санкциями стран запада, разрывом мировых производственно-сбытовых цепочек из-за пандемии ковида, а также указал на настрой на дальнейшую работу по уменьшению угроз продовольственного кризиса, в том числе в координации с ООН.

"Собеседники акцентировали важность эффективного осуществления всемирной Организацией центральной координирующей роли в интересах выработки действенных ответов на вызовы и угрозы современности. Россия, в свою очередь, сохранит неукоснительную приверженность равноправному многостороннему сотрудничеству, целям и принципам Устава ООН", - заключили в МИД.