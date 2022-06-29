ФИФА продала на ЧМ-2022 в Катаре около 1,8 млн билетов

29 июн. 18:40

Международная федерация футбола (ФИФА) продала на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре около 1,8 млн билетов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации.

Больше всего билетов приобрели жители Катара. Также в ТОП-10 входят граждане Канада, Англия, Франция, Германия, Индия, Саудовская Аравия, Испания, ОАЭ и США.

Следующий этап продаж стартует 5 июля и продлится до 16 августа. Отмечается, что билеты будут продаваться в порядке очереди.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.