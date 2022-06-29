Ильхам Алиев заявил о важности скорейшего вступления в силу Конвенции по правовому статусу Каспия

29 июн. 18:32

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на VI саммите глав государств прикаспийских стран, который прошел в Ашхабаде.

"Азербайджан придает большое значение взаимодействию наших стран на Каспии. Историческую важность имеет подписанная в 2018 году в Актау Конвенция по правовому статусу Каспийского моря. Заключенный в результате многолетней работы документ определил правовой статус Каспия. Его скорейшее вступление в силу создаст прочную юридическую основу для принятия дальнейших более действенных мер, направленных на дальнейшее всестороннее взаимодействие и сотрудничество наших государств", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества прикаспийских стран: ранее были подписаны и уже вступили в силу соглашения в области безопасности, гидрометеорологии, транспорта, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, предупреждения и ликвидации ЧС, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.

"Уже инициированы новые проекты соглашений по сотрудничеству, которые находятся в процессе рассмотрения и будут выноситься на подписание по мере их готовности. В двустороннем и трехстороннем форматах также заключены юридически обязательные соглашения по разграничению дна Каспийского моря. Дружественные и добрососедские отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прикаспийскими странами, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, СНГ и Организации экономического сотрудничества являются важным фактором стабильности и безопасности на Каспийском море", - указал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что в основе взаимодействия каспийских стран находятся учет интересов всех сторон, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости и взаимное невмешательство во внутренние дела. "Каспийское море является важной составляющей многих международных и региональных проектов, направленных на повышение благосостояния народов нашего региона. Ключевыми приоритетами прибрежных государств остаются стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, создания надежных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий. Важным направлением сотрудничества является развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества транспортных услуг и мультимодальных перевозок. Заключенные между прикаспийскими государствами двусторонние и многосторонние договоры в сфере транспорта создают хорошую основу для превращения региона Каспийского моря в крупный международный транспортный узел с развитой инфраструктурой", - сообщил глава государства.

Он напомнил, что на сегодняшний день Азербайджан входит в число значимых транспортных и логистических центров Евразии, играет серьезную роль в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. "Мы прилагаем усилия по эффективному использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Он позволит в максимальной степени задействовать транспортный потенциал прикаспийских государств и будет способствовать реализации новых проектов по развитию транспортной инфраструктуры", - пояснил Ильхам Алиев.

"Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг", - заявил президент.

Он также сказал, что после Победы в Отечественной войне Азербайджана и урегулирования конфликта с Арменией началось осуществление широкомасштабных работ по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в области развития международных транспортных связей, и "Зангезурский коридор уже становится реальностью".

"Мы разделяем обеспокоенность прибрежных государств сегодняшним состоянием окружающей среды. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Продолжается успешное взаимодействие прикаспийских государств в рамках комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия. В конце этого года намечено проведение в Баку 6-й конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря", - уточнил глава государства.

По его словам, сегодня на встрече в узком формате главы прикаспийских государств обменялись мнениями по вопросу, вызывающему особое беспокойство, - об обмелении Каспийского моря. "Мы наблюдаем это на протяжении многих лет и, к сожалению, динамика обмеления настораживает. Поэтому мы уже обменялись мнениями и, наверное, наши делегации продолжат работу в этом направлении в плане создания специальных экспертных групп для того, чтобы были выявлены причины такого экологического бедствия и определены меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее обмеление Каспия", - указал он.