"Роснефть" нашла крупное месторождение на шельфе Печорского моря

29 июн. 18:18

"Роснефть" открыла новое месторождение нефти на шельфе Печорского моря. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн т извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время", - сказано в нем.

В компании подчеркнули, что геологоразведочные работы, которые специалисты "Роснефти" провели в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе, они легли в основу дальнейшего изучения и освоения региона.