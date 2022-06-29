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"Роснефть" нашла крупное месторождение на шельфе Печорского моря

&quot;Роснефть&quot; нашла крупное месторождение на шельфе Печорского моря

"Роснефть" открыла новое месторождение нефти на шельфе Печорского моря. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены 82 млн т извлекаемых запасов нефти. Месторождение получило название Мадачагское и стало одним из самых крупных открытий на шельфе России за последнее время", - сказано в нем.

В компании подчеркнули, что геологоразведочные работы, которые специалисты "Роснефти" провели в акватории Печорского моря, подтвердили значительный нефтяной потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе, они легли в основу дальнейшего изучения и освоения региона.

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