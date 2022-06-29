ЦБ РФ: объявления о дефолте нет

29 июн. 18:14

Зампред Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что объявления о дефолте в стране являются лишь оценками отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов.

"Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, "к которому приложили руку как раз иностранные власти", повысил риски того, что действия России, направленные на исполнение своих обязательств, "могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорным условиям".

По словам Чистюхина, власти, действуя в рамках нового порядка, основываются на публично-правовых государственных требованиях. "Это не волеизъявление отдельных лиц или отдельных организаций или ведомств, это публично-правовой установленный императивный порядок, который предполагает, что по-другому действовать нельзя", - сказал он.