Разбушевавшаяся Арагви залила два предприятия в Грузии

29 июн. 17:59

Разлившаяся река Арагви затопила бетонный завод и деревообрабатывающее предприятие в грузинском регионе Мцхета-Мтианети. Об этом пишут СМИ.

"Ущерб очень большой. Если что и было, то вода унесла или испортила. Вода затопила завод в 02:20 ночью. Вода разрушила дамбу и все унесла", - приводит слова представителя бетонного завода Кобы Апциаури Sputnik Грузия.

Владельцы деревообрабатывающего предприятия также сообщили, что поток унес практически все уже готовые изделия и залил дорогостоящее оборудование.

Руководство предприятий начнет подсчет ущерба после снижения уровня воды. Тогда же можно будет и приступить к очистным работам.