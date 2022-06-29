"Россия – главная угроза НАТО"

29 июн. 17:44

Главы стран-членов НАТО признали Россию главной угрозой безопасности в новой принятой стратегической концепции, которая опубликована на сайте организации.

"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии", - говорится в тексте.

Отмечается, что Брюссель намерен сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, однако больше не считает ее своим партнером. Как сказано в конвенции, НАТО не представляет опасности для России, но продолжит "конкретно и ответственно" отвечать на угрозы.

"На Крайнем Севере ее способность помешать подкреплениям союзников и свободе навигации через Северную Атлантику является стратегическим вызовом альянсу. Военное строительство Москвы, в том числе в регионах Балтийского, Черного и Средиземного морей, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам", - заявили в НАТО.

Также в концепции подчеркивается, что политика Китая и его сближение с России также противоречит интересам НАТО. "Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией, а также их взаимные попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам", - говорят в альянсе.

Стоит добавить, что НАТО готова противодействовать Пекину, расширять партнерство в Азии и на постсоветском пространстве, а также усиливать собственную обороноспособность.