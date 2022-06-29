Музеи Кремля не будут посылать экспонаты в Европу до отмены санкций

29 июн. 17:42

Музеи Московского Кремля (МКК) не будут отправлять свои экспонаты за границу до тех пор, пока санкции против России не будут сняты. Об этом сообщила генеральный директор комплекса Елена Гагарина.

При этом она подчеркнула, что все находившиеся за границей экспонаты благополучно вернулись в МКК. "Но продолжать вывозить культурные ценности в сложившейся ситуации опасно, и мы не имеем права этого делать", - уточнила Гагарина.

Она также отметила, что музеи не будут проводить выставки в Европе.

Помимо этого, гендиректор комплекса рассказала, что Музеи Московского Кремля сохраняют связи со странами Юго-Восточной Азии и продолжают переговоры по проектам, запланированным в этом регионе, а также сосредоточатся на выставках внутри страны, передает "Интерфакс".

Ранее министерство культуры ввело временный запрет на вывоз музейных коллекций с территории России на зарубежные выставки. Запрет был введен 3 марта и будет действовать до 2023 года. Такое решение принято в связи с трудностями, возникшими при возвращении музейных ценностей из-за рубежа после 24 февраля из-за санкций и сбоев в логистике.