США не контактировали с Россией о переменах в НАТО

29 июн. 17:27

США со своими союзниками не контактировали с Россией по поводу изменений в НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



"С Москвой не было коммуникаций по поводу этих перемен", - цитирует его РИА Новости.



При этом Кирби подчеркнул, что они не считают юридически обязательным делать это.



Напомним, 28-30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО. На нем лидеры стран-членов организации утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса до 2030 года, в которой назвали Россию прямой угрозой безопасности. Кроме того, участники встречи официально пригласили Швецию и Финляндию в свои ряды и приняли решение о расширении военного присутствия на восточном фланге.