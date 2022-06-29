Лидеры стран каспийской "пятерки" приняли итоговое коммюнике в Ашхабаде

29 июн. 17:16

Главы государств каспийской "пятерки" приняли итоговое коммюнике на саммите в Ашхабаде.

Как следует из него, VII Каспийский саммит состоится в Иране.

В документе также говорится, что лидеры прикаспийских стран продолжат реализовать усилия по поддержанию региональной безопасности, упрочению взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, каспийская "пятерка" будет действовать на основе принципа неприсутствия на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным странам.

Далее, главы государств Каспия признали одной из ключевых задач консолидацию усилий по предупреждению чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера.

Они приняли решение о том, что конференция стран Тегеранской конвенции пройдет до конца текущего года в Азербайджане.

Помимо этого, участники саммита высказались в пользу продвижения переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в сфере военной деятельности, передает ТАСС.

Наконец, как следует из коммюнике, каспийская "пятерка" выступает за скорейшее согласование проекта соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспии.