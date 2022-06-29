Эрдоган провел закрытую встречу с главой Евросовета

29 июн. 17:02

В среду, 29 июня, состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Она прошла на полях саммита НАТО в Мадриде в закрытом для прессы режиме.

С турецкой стороны на встрече также присутствовали глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан и председатель делегации Турции в Парламентской ассамблеи НАТО Осман Ашкын Бак, передает агентство Anadolu.

Напомним, вечером 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, позволяющий Швеции и Финляндии войти в НАТО. Документ учитывает требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом.