Власти Москвы сообщили о дефиците рабочих на стройках

29 июн. 16:54

На строительных площадках Москвы не хватает около 5 тыс работников. Об этом заявил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на городских стройках занято 62 тыс человек. Но в летний пиковый сезон нам не хватает еще 5 тыс рабочих. Проблем с набором людей нет, сейчас мы уже ведем отбор", - сообщил он.

Загрутдинов также акцентировал внимание на том, что на стройках по-прежнему сохраняется доля мигрантов. "Без них пока реализовывать городские программы в таком масштабе невозможно", - пояснил он.

Помимо этого, глава департамента поведал, что в строительной сфере за последние годы выросла зарплата. "Рабочие в Москве получают от 60 тыс рублей, а инженеры от 130-150 тыс рублей и больше", - цитирует его "Интерфакс".