Токаев призвал прикаспийские страны принять конвенцию о статусе Каспия

29 июн. 16:43

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании на Каспийском саммите, проходящем в Ашхабаде, отметил: первоочередная задача прикаспийских стран - обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции о правовом статусе Каспия.

"Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу конвенции", - сказал он, отметив, что на протяжении четырех лет ведется кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса, передает РИА Новости.

"Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы", - подчеркнул глава государства.

Также президент Казахстана предложил прикаспийским странам сформировать консорциум аналитических структур для углубления культурно-гуманитарного взаимодействия.

"В кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшить взаимодействие при изучении Каспия", - сказал он на заседании в расширенном составе.

Казахстанский лидер отметил, что сегодня на многих международных площадках между прикаспийскими странами уже налажено эффективное сотрудничество на экспертном уровне.

"Саммиты и встречи предваряются экспертными дискуссиями. Думаю, будет также полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур каспийской "пятерки". Тем более, что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне", - подчеркнул Токаев.

Казахстанский лидер предложил создать прикаспийский продовольственный хаб для наращивания взаимного товарооборота.

"Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал он.

Затронул он и проблемы экологии, призвав прикаспийские страны предпринять согласованные меры по спасению реки Урал.

"Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка (Урала), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - сказал он.

Говоря об экологических проблемах Каспия, глава Казахстана пояснил, что не может "не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей".

"Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент, отметив, что сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества стран.

"Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона", - подчеркнул Токаев.

Напомним, в Ашхабаде сегодня проходит шестой Каспийский саммит, в котором принимают участие президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин.