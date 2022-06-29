Гюльнара Мамедзаде: "Сейчас процессы каспийской интеграции будут наращиваться"

29 июн. 18:00

Сегодня в Астрахани проходит международный круглый стол "Каспийский бизнес-диалог. Навстречу Каспийскому экономическому форуму", приуроченный к VI Каспийскому саммиту в Ашхабаде. Представители органов власти, торговых домов, деловых центров прикаспийских стран, эксперты стран Прикаспия и руководители НКО анализируют условия для активизации экономических интеграционных процессов прикаспийских государств и обсуждают пути их делового торгово-экономического взаимодействия. Спикер круглого стола, медиаэксперт из Азербайджана Гюльнара Мамедзаде поделилась с "Вестником Кавказа" своим видением каспийского сотрудничества.

- Какое значение сегодня имеет укрепление экспертных контактов между Каспийскими странами?

- Это важная составляющая в многоуровневом процессе, выстраиваемом по всем направлениям. Сейчас, когда очень много смыслов транслируется в информационном поле, порой очень противоречивых, порой не соответствующих действительности, важно, чтобы в профильных кругах, на экспертном уровне вырабатывался общий подход в контексте каспийского процесса. Экспертное мнение необходимо для понимания, осмысления происходящих процессов и для транслирования их обществам наших стран. Каспийская интеграция в новых реалиях приобретает все большее значение, и здесь важна оценка экспертов, которые пользуются определенным доверием в своих обществах, потому что работают на уровне системного анализа по многим специфическим направлениям: от политических процессов до экономического сотрудничества и транспортных коридоров. Такой анализ важен для понимания того, что происходит в данном случае в Каспийском регионе, как развиваются эти процессы, насколько они отвечают интересам наших стран.

- Какое значение приобретает Каспийский регион в современных условиях?

- В современных условиях значение Каспийского региона только нарастает. Мы видим, какая сейчас дипломатическая, экономическая динамика в тематике Каспийского региона. Мы видим, какие процессы происходят в мире, в том числе затрагивающие непосредственно интересы России, взаимоотношения России с Западом. Каспийская тема с периферии внешней политики России смещается в центр ее внешнеполитических интересов. Другие страны каспийского региона, в том числе Азербайджан, каспийское направление считают одним из доминирующих в системе внешнеполитических интересов. За последний период активизировались контакты как на двустороннем, так и на трехстороннем и многостороннем уровнях. Даже если взять последние визиты в преддверии Каспийского саммита: глава российской дипломатии посетил Азербайджан, встречался с его лидером, встречался с лидером Ирана, вице-премьер России был с визитом в Турции. Эта вся динамика связана в том числе непосредственно с реализацией транспортных коридоров, вокруг которых сегодня выстраивается большая геополитика, учитывая, что каспийский регион находится на пересечении многих транспортных артерий, в том числе таких ключевых транспортных коридоров как "Север-Юг", "Восток-Запад".

Активизировалось сотрудничество между Россией и Ираном, между Азербайджаном и Ираном, между Туркменистаном и Азербайджаном, между Казахстаном и Азербайджаном. В проекцию каспийского региона сегодня более интенсивно вовлекаются страны Центральной Азии, и страны Южного Кавказа. Сейчас мы можем говорить об интересах Узбекистана на этом направлении. В этой связи я хотела бы отметить встречу президентов Азербайджана и Узбекистана. Все это складывается в мощную проекцию каспийского региона, которая приобретает уже расширенное значение.

То же самое я могу сказать о регионе Южного Кавказа. Платформа 3+3 во многом формируется за счет открытия и создания транспортных коммуникаций. Это страны Южного Кавказа, каспийские страны, Россия, Иран... Многочисленные треугольники, которые формируются сегодня, формируют общую систему связей, в том числе основанных на транспортной стратегии и торгово-экономическом сотрудничестве. Все это вращается вокруг Каспийского региона, который, как буквально вчера заявляли главы МИД, не отличается конфликтной составляющей. Действительно, в Каспийском регионе мы не наблюдаем конфликтов, а напряженные вопросы, которые были во взаимоотношениях тех или иных стран по поводу спорных месторождений и так далее, решаются. Более того, сегодня эти страны вовлекаются в новый проект, в том числе по Транскаспию. Транскаспийский маршрут тоже приобретает особое значение. В целом такая система связей очень серьезно наращивает значение Каспийского региона.

- По каким вопросам необходимо договориться каспийским странам?

- Каспийский саммит проходит в новых геополитических условиях, и, как мне кажется, стороны должны идти к более серьезным решениям. Если до 2018 года был накопительный этап, когда страны своевременно пришли к подписанию Каспийской конвенции, то сейчас тоже нельзя терять времени. Это время принятия конкретных решений, непосредственно связанных с интеграцией. Мне кажется, что каспийская модель сейчас может задать новый тон интеграции, причем не только на уровне региональной, но и на уровне межрегиональной кооперации.

Очень важен вопрос институционализации каспийского процесса. Уже давно на повестке стоит вопрос о создании организации каспийского экономического сотрудничества. В новых реалиях он приобретает все более важное значение. Неоднократно было подчеркнуто, в том числе на уровне глав МИД прикаспийских стран, что нынешний процесс – сверка часов, подтверждение позиций стран в соответствии тем принципам, которые были отражены в Каспийской конвенции, которая отвечает стратегическим интересам каждой из наших стран. А стратегические интересы формируются в основном в вопросах безопасности, в том числе военно-политической безопасности, в вопросах, связанных с развитием экономического сотрудничества и дальнейшей интеграции Каспийского региона. Стороны подтвердили свою приверженность этим принципам в соответствии со стратегическими интересами. Это основные принципы, где закрепляется доминантное право всех прикаспийских государств в зоне каспийского региона, подтверждается неприсутствие третьих стран на Каспии. В новых реалиях, осложненных турбулентным внешнеполитическим фоном, это еще приобретает особое значение. Я думаю, что сейчас процессы каспийской интеграции будут наращиваться.