Имя Ахмета Байтурсынова присвоено международному аэропорту Костаная. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.
Ахмет Байтурсынов - казахский общественный и политический деятель, просветитель, лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В республике его называют "Ұлт ұстазы" (Учитель нации).
Аэропорт Костаная назвали в честь "Учителя нации"
Имя Ахмета Байтурсынова присвоено международному аэропорту Костаная. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.
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