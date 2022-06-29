Аэропорт Костаная назвали в честь "Учителя нации" 

29 июн. 16:30

Имя Ахмета Байтурсынова присвоено международному аэропорту Костаная. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана.

Ахмет Байтурсынов - казахский общественный и политический деятель, просветитель, лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик. В республике его называют "Ұлт ұстазы" (Учитель нации).