Бердымухамедов: каспийскому региону нужна прочная безопасность

29 июн. 16:24

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая сегодня на Каспийском саммите в Ашхабаде, отметил: необходимо обеспечить в каспийском регионе прочную, долгосрочную и неделимую безопасность.

"Важнейшей задачей и одновременно главным условием успешности пятистороннего взаимодействия выступает обеспечение в каспийском регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности, нейтрализация потенциальных угроз, которые могли бы помешать или затормозить наше продвижение вперед", - отметил туркменский лидер, передает РИА Новости.

Каспийский регион должен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития, и среди главных задач в этой сфере глава Туркмении назвал "совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности". Здесь взаимодействие прикаспийских стран призвано быть в высшей степени эффективным и носить бескомпромиссный характер.

Значимая функция в этом процессе отводится каналам дипломатического общения, в первую очередь, механизму пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне специальных полномочных представителей прикаспийских государств.

"Также предлагаем поручить руководителям внешнеполитических ведомств периодически проводить совещания по приоритетным направлениям сотрудничества по всем аспектам пятисторонней повестки", - отметил Бердымухамедов.

Также президент Туркмении подтвердил инициативу страны о создании новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по рациональному использованию природных ресурсов Каспия.

"Позиция Туркменистана здесь четко сформулирована и принципиальна: вся экономическая и производственная деятельность должна строго соотноситься с экологической безопасностью водоема, соответствовать признанным мировым стандартам охраны природы", - сказал глава государства, подчеркнув, что Ашхабад придает решающее значение слаженной работе уже созданных механизмов сотрудничества, и инициатива Туркменистана по разработке соглашения о проведении научных исследований на Каспии направлена на повышение эффективности совместной деятельности в области охраны природы.

"Туркменистан уже выступал с идеей создания новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер по обеспечению рационального использования богатых природных ресурсов Каспия. Мы готовы продолжать активный диалог по этой теме, и надеемся на всестороннюю поддержку прикаспийских стран", - добавил Бердымухамедов.

Напомним, в Ашхабаде сегодня проходит шестой Каспийский саммит, в котором, помимо Бердымухамедова, принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин.