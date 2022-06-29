Дом-музей Важа-Пшавела в Грузии получил повреждения от оползня

29 июн. 15:58

В грузинском селе Чаргали (Душетсткий муниципалитет) ливни и оползневые процессы повредили Дом-музей Важа-Пшавела. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии.

Из-за разгула стихии здание музея оказалось частично затоплено. Селевой поток также принес большое количество щебня и камней. При этом помещения, где хранятся копии рукописей Важа-Пшавела и другие экспонаты, не пострадали.

После изучения ситуации властями было принято решение вывезти камни, грязь и скопившуюся воду с помощью тяжелой техники. Также запланированы будущие мероприятия по предотвращению подобных угроз, передает "Sputnik Грузия".