Путин поведал, в чем залог процветания каспийского региона

29 июн. 16:03

Залогом процветания каспийского региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря, - заявил сегодня, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде, президент РФ Владимир Путин.

"Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской "пятерки" в политике, в сфере безопасности, в экономике и природоохранной области, а также по многочисленным аспектам гуманитарной повестки дня. При этом убеждены, что залогом процветания нашего общего региона станет неукоснительное следование тем принципам, которые заложены в конвенции о правовом статусе Каспийского моря", - сказал Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер также перечислил ключевые задаче "пятерки", в числе которых он назвал дальнейшее наращивание региональных торговых и инвестиционных связей, углубление промышленной и высокотехнологичной кооперации.

Особо Владимир Путин отметил то, что странам каспийского региона следует нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе.

"Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей", - сказал Путин, добавив: Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии.

"В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80% так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов", - сказал Путин.

Также президент России предложил участникам саммита подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон Тегеранской конвенции 2003 года и посвятить ее сбережению морской экосистемы Каспийского моря.

"Полагаю, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря - так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции", - сказал российский лидер.