Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов в России

29 июн. 15:54

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России.

Согласно закону, иностранным агентом является лицо, которое получило поддержку из-за границы или находится под иностранным влиянием и осуществляющее политическую деятельность в России, целенаправленный сбор данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространяющее сообщения и материалы для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут также признать российских или иностранных юридических лиц, общественные объединения, которые действуют без образования юрлица, иностранные структуры без образования юрлица, а также физических лиц независимо от отсутствия или наличия у них гражданства.

Кроме того, законом предусматривается ведение реестра, который будет содержать информацию об иностранных агентах. Лицам, признанным иноагентами, запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью для несовершеннолетних. Они также не смогут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, передает "Интерфакс".