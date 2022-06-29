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Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов в России

Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иностранных агентов в России

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России.
Согласно закону, иностранным агентом является лицо, которое получило поддержку из-за границы или находится под иностранным влиянием и осуществляющее политическую деятельность в России, целенаправленный сбор данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространяющее сообщения и материалы для неограниченного круга лиц.

Иноагентами могут также признать российских или иностранных юридических лиц, общественные объединения, которые действуют без образования юрлица, иностранные структуры без образования юрлица, а также физических лиц независимо от отсутствия или наличия у них гражданства.

Кроме того, законом предусматривается ведение реестра, который будет содержать информацию об иностранных агентах. Лицам, признанным иноагентами, запрещено заниматься просветительской и образовательной деятельностью для несовершеннолетних. Они также не смогут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, передает "Интерфакс".

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