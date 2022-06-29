В Железноводске заработал первый в регионе бутик-отель

29 июн. 15:32

Сегодня в Железноводске открылся первый в регионе Кавминвод бутик-отель, - сообщает пресс-служба администрации курорта.

"Разница между отелем-бутиком и обычной гостиницей заключается прежде всего в смелых дизайнерских решениях, воплощении в жизнь новаторских мыслей, изысканности и неповторимости. Там не предусмотрено большого количества номеров, поэтому ставка делается не на массовость, а на качество предлагаемых услуг и условий для проживания", - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин, передает "АиФ-Ставрополье".

В проект было инвестировано 150 млн рублей. Отель предлагает своим гостям индивидуальные тренировки и услуги аппаратного косметолога, а также терапевтический комплекс и детокс-программы.