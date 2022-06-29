Потанин и ряд российских бизнесменов попали под санкции Великобритании

29 июн. 15:26

Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских бизнесменов, в том числе против президента "Норильского никеля", второго богатейшего человека России Владимира Потанина и владельца "М-Видео" и "Эльдорадо" Саида Гуцериева, являющегося сыном крупного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте британского правительства.

Под санкции также попали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, президент известной российской угледобывающей компании "Группа Колмар" Анна Цивилева, бизнесмен Руслан Байсаров, председатель совета директоров и акционер СПБ Биржи Иван Тырышкин.

Кроме того, ограничительные меры вводятся против Московского индустриального банка, угледобывающей компании "Колмар" и разработчика банковсокго программного обеспечения R-Style Softlab.

Британские активы попавших под санкции физических и юридических лиц будут заморожены.