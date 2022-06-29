Кубань стала лидером по числу сельхозорганизаций в России

29 июн. 15:22

В России завершилась сельскохозяйственная перепись за 2021 год, по итогам которой Краснодарский край занял первое место, - говорится в материалах микропереписи, проведенной Росстатом.

По данным исследования, на Кубани насчитали 1820 сельскохозяйственных организаций. На втором месте Дагестан - 1420. На третьем - Ростовская область (1330), - передает "АиФ-Юг".

Наименьшее число сельхозорганизаций оказалось в Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в России 32,9 тыс сельскохозяйственных организаций.