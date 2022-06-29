Ростовский "Бонум" обеспечит полуприцепами треть российского рынка

29 июн. 15:11

При необходимости ростовское ООО "Бонум", производящее тентованные полуприцепы, может обеспечить своей продукцией треть российского рынка перевозок, - сообщили на предприятии.

В 2022 году предприятие планирует увеличить производство на 30-40%, сделать это планируется за счет господдержки, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Ряд поставщиков оборудования возобновили отгрузку комплектующих для "Бонума". Остальным нашли замену, в частности, в Турции. Поэтому на данный момент проблем с комплектующими нет. Все основные компоненты поступают в полном объеме. Кроме того, на предприятии готовы наращивать объемы, поскольку покупатели все чаще выбирают отечественную технику вместо импортной", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Также предприятие планирует разработать две модели сельхозтехники и несколько моделей магистральной техники, - сообщили в "Бонуме".