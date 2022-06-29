Путин наградил Кадырова за вклад в общественно значимые мероприятия

29 июн. 14:42

Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, сообщил глава региона.

Далее он отметил, что почетная грамота Кадырову была вручена полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрием Чайкой.

"Приятным событием для меня стало вручение почетной грамоты президента РФ Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Без всякого сомнения, эта награда самая лучшая оценка моего скромного труда на благо Чеченской Республики", - прокомментировал событие он.