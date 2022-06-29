Кавказ.РФ может принять участие в строительстве таможенного комплекса

29 июн. 14:44

Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" рассмотрит возможность участия в реализации инвестиционного проекта по строительству таможенно-логистического комплекса в Северной Осетии, - сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ после посещения первым заместителем гендиректора компании Андреем Цемаховичем таможенного поста "Верхний Ларс".

"Сейчас в Кавказ.РФ рассматривается возможность участия как в строительстве самого терминала, так и в тех проектах на территории республики, развитие которых станет возможно после запуска поста "Верхний Ларс". Данный вопрос в том числе обсуждался на встрече с главой региона Сергеем Меняйло в рамках Петербургского экономического форума", - сообщили в компании, передает ТАСС.

Новый терминал будет построен на южных границах России - в центре сухопутных транспортных сообщений между европейской частью России и государствами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока.

Строительство терминала послужит импульсом к появлению на карте Северной Осетии новых объектов инфраструктуры, а также даст новый стимул для инвестиционной активности в республике, - добавили в компании.