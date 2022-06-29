Набиуллина: Центробанк РФ будет снижать ключевую ставку постепенно

29 июн. 14:32

Центробанк России планирует снижение ключевой ставки, но делаться это будет постепенно, - заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет "Коммерсант".

Центробанк видит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, но "ситуация изменчива". При этом на это может уйти два - два с половиной года, - пояснила Набиуллина, добавив: регулятор будет принимать решения о снижении ставки по мере сокращения инфляции.

Глава ЦБ также высказала опасения о том, что стремление искусственно вернуть курс валют на старый уровень может привести к девальвации, пояснив, что регулятор придерживается политики плавающего курса "даже в изменившихся условиях".

Управляемый валютный курс снизит самостоятельность денежно-кредитной политики, так как при таких условиях регулятор будет вынужден синхронизировать свои действия с политикой стран, к чьим валютам он привязывается.

"Мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно он дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям. И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс", - сказала она.

Напомним, сегодня, 29 июня, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 51 рубля. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70–80 рублей за доллар.