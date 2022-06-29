Журналистов КБР ждут гранты

29 июн. 14:23

В Кабардино-Балкарии было учреждено десять премий за достижения в области журналистики, сообщил глава региона Казбек Коков.

По его словам, победителей ждут гранты в размере до 300 тыс рублей. "Мы выделили 3 млн рублей на данное направление, я предлагал, чтобы не меньше 300 тысяч рублей был один грант. По итогам 2021 года, когда был и ковид, и другие события, это именно грантовая поддержка по десяти номинациям, лучшим по направлениям", - сказал он в ходе пресс-конференции

Далее региональный лидер отметил, что в ближайшем будущем будут опубликованы соответствующие документы, а сам конкурс состоится в июле.