Кондратьев рассказал о мониторинге паводковой ситуации на Кубани

29 июн. 14:08

Системы мониторинга, установленные на Кубани, позволяют минимизировать риски возможных подтоплений из-за непогоды, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Паводкам подвержена значительная территория края, особенно предгорные и горные районы, Азово-Черноморское побережье Кубани. Поэтому на самых опасных участках рек в регионе установлены 209 автоматических гидрологических комплексов. Они круглосуточно измеряют количество осадков и изменение уровня воды. Оперативная информация, поступающая с датчиков, позволяет прогнозировать развитие ЧС и выиграть до 6 часов на принятие решений - оповещение жителей, проведение эвакуации и минимизации ущерба", - поведал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "Интерфакс".

Для завершения построения системы мониторинга до конца текущего 2022 года на Кубани планируют установить 20 новых гидрологических комплексов, еще 39 дооснастят датчиками уровня воды, интенсивности осадков и силы ветра. В 2023 году должны оборудовать шесть новых комплексов и модернизировать 33 существующих.