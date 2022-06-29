Мария Захарова "Вестнику Кавказа": Россия высоко ценит отношения с каспийскими государствами

29 июн. 13:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о подходах РФ к развитию отношений с каспийскими государствами, подчеркнула, что Москва высоко ценит связи с соседями по Каспию – Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном.

"Мы высоко оцениваем взаимодействие с партнерами на каспийском треке, в том числе уровень доверия и понимания, которое установилось между нашими странами по ключевым вопросам каспийской повестки дня", - прежде всего сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что важное место в отношениях каспийских государств занимает подписанная в 2018 году Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

"Мы взаимодействуем в таких областях, как охрана природной среды и биологических ресурсов, научные исследования, преодоление и предотвращение чрезвычайных ситуаций – это и инфекции, и различные болезни, – энергетика, транспорт и другие направления, которые обеспечивают нормальную жизнь наших народов на берегах Каспийского моря", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Также она обратил внимание на сотрудничество каспийских государств в сфере военного взаимодействия.

"Сегодня в столице Туркменистана проводится VI Каспийский саммит, в котором принимает участие президент России. Я думаю, будут также публичные оценки по линии главы государства", - заключила Мария Захарова.