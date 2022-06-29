Посол Грузии оценил перспективы открытия сухопутной границы с Азербайджаном

29 июн. 13:55

Посол Грузии в Азербайджане рассчитывает, что сухопутная грузино-азербайджанская граница в скором времени откроется. Об этом он заявил на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку.



"Мы надеемся, что Азербайджан откроет сухопутную границу с Грузией", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Дипломат подчеркнул, что на фоне закрытых сухопутных границ авиасообщение между Грузией и Азербайджаном расширяется. В частности, он отметил, что с июля 2022 года "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начнут осуществлять три рейса в неделю из Баку в Тбилиси.



Напомним, сухопутная граница между Грузией и Азербайджанам закрылась 14 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время страны связывает только авиасообщение.