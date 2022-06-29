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Захарова: Россия найдет покупателей для своего золота

Захарова: Россия найдет покупателей для своего золота

Российское золото, от закупок которого отказались страны Запада, будет приобретено более прагматичными покупателями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как нам представляется, если недружественные страны приняли решение наложить на себя определенные ограничения и в инициативном порядке отказаться от российского золота, то найдутся более прагматичные и дальновидные покупатели", - сказала она.

Далее дипломат обратила внимание на то, что подобный сценарий уже реализуется в ряде других товарных категорий.

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