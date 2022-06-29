Почему Турция согласилась на вступление Финляндии и Швеции в НАТО?

В СМИ и соцсетях развернулась широкая дискуссия на тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Читатели и эксперты спрашивают, почему Реджеп Тайип Эрдоган все-таки "дал добро", и действительно ли Турция получила от НАТО то, что хотела.

Швеция и Финляндия захотели стать частью НАТО после начала спецоперации России. Формальное обоснование – обеспечить свою безопасность от якобы возможного российского вторжения. Хотя таких планов у Москвы нет и в помине. Тем не менее, Стокгольм и Хельсинки решили расстаться с нейтральным статусом. К новому расширению НАТО все было готово, но на пути альянса встала Турция, заявив, что не пустит в блок страны, поддерживающие терроризм. Под терроризмом Эрдоган имел ввиду курдских боевиков из группировок РПК и YPG, а также сторонников Гюлена. С РПК Турция борется на своей территории, с YPG – в Сирии, а гюленовцы – те, кто хотели свергнуть Эрдогана в 2016 году.

Скандинавы отказывались выполнять условия Турции и выдавать им "террористов". Но буквально вчера на саммите НАТО стало известно, что Анкара и две нейтральные страны нашли общий язык. В сети даже появилось фото подписанного трехстороннего меморандума. Согласно его положениям, Швеция и Финляндия обещают не поддерживать РПК, YPG и гюленовцев, а также снять оружейное эмбарго с Турции, введенное из-за ее операций в Сирии против курдских боевиков. Во многом это и является ответом на вопрос, почему Эрдоган согласился. Турция получила то, что хотела. Ее интересы были учтены. Она добилась уступок от НАТО.

С другой стороны, если подойти чуть шире, то есть и другие мотивы. Не секрет, что официально Турция осуждает действия России на Украине и явно не хотела бы, чтобы Украина полностью оказалась под сферой влияния России. Поэтому укрепление НАТО, возможно, в Анкаре видится как усиление баланса сил в Европе. Кроме того, не стоит исключать, что полное блокирование Скандинавии могло настроить весь альянс против Анкары. И здесь последствия могли быть не только в "blaming and shaming", но и в санкциях. Хрупкая турецкая лира такого давления явно не выдержит.

Перейдем ко второму вопросу – а действительно ли Турция добилась выгоды? Эксперты обратили внимание, что в документе Швеция и Финляндия не называют ФЕТО и YPG террористами и не обязываются выдавать их членов Турции. Зато они обязались не поддерживать действия данных организаций. Поэтому, даже если их не будут сажать или экстрадировать, работать филиалам ФЕТО и YPG в Швеции и Финляндии будет труднее. Также в случае новой операции Турции против YPG в Сирии скандинавы не смогут критиковать Эрдогана и вводить санкции.

Важным моментом можно считать, что структура гюленистов называется по-турецки FETO, то есть "террористическая организация Фетхуллаха Гюлена". Это уже большая уступка Турции. Другими плюсами сделки для Анкары можно назвать то, что с нее снимается эмбарго на поставки оружия из Швеции и Финляндии, и согласие Джо Байдена лично встретиться с Эрдоганом, которого американский президент считает диктатором.

Одним словом, нельзя сказать, что Турция обыграла НАТО, ведь она все-таки согласилась на членство скандинавов на достаточно скромных условиях. В то же время утверждать, что Эрдоган ничего особенного не добился, тоже несправедливо. Если говорить о влиянии всего этого на Россию, то вступление Швеции и Финляндии в НАТО – не смертельная угроза. Об этом прямо заявлял Владимир Путин. Главное, как подчеркнул президент, чтобы в новых странах-членах альянса не размещалось вооружение НАТО, угрожающее безопасности России.

В идеале было бы хорошо, если бы Турция торпедировала решение по финнам и шведам и расколола НАТО. Но мы все должны понимать, что каждая независимая страна действует в национальных интересах.