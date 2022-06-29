В Ашхабаде стартовал VI Каспийский саммит

29 июн. 14:00

В столице Туркмении только что стартовал VI Каспийский саммит, в работе которого принимает участие и президент РФ Владимир Путин.

После заседания в узком составе ожидается также встреча в расширенном формате. По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите также принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Российская сторона ожидает, что по итогам Каспийского саммита лидеры стран-участниц примут коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе.