Турция будет требовать у Швеции и Финляндии выдать ей подозреваемых в терроризме

29 июн. 13:34

Турция в рамках достигнутого накануне соглашения будет добиваться высылки из Финляндии и Швеции 33 человек, подозреваемых в терроризме. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг

"Мы будем добиваться экстрадиции террористов из этих стран в рамках нового соглашения", - цитирует его "Интерфакс" со ссылкой на Arab News.

Напомним, накануне на саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. По итогам встречи представители трех стран подписали меморандум, учитывающий требования Анкары в сфере безопасности, включая контроль за торговлей оружием и борьбу с терроризмом. В частности, в нем отмечается, что Швеция и Финляндия обязуются помогать Турции бороться терроризмом и не будут поддерживать курдские группировки, которые Анкара считает террористическими. Кроме того, скандинавские страны рассмотрят запросы Турции на экстрадицию ряда курдских активистов.