Одаренные дети из КБР побывают на экскурсии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова

29 июн. 13:44

Учащиеся лицея для одаренных детей "Солнечный город" в Кабардино-Балкарии (КБР) получили приглашение посетить Центр им. Н.И. Пирогова. В ходе экскурсии они изучат работу симуляционного центра.

По словам главы регионального Минпросвещения Анзора Езаова, вместе со специалистами школьники смогут изучить навыки забора крови из вены, внутримышечные инъекции, поработать с лапароскопом и даже провести УЗИ-исследование.

"Эту экскурсию с обучающимися профильных химико-биологических классов лицея планируется организовать в ближайшее время", - цитирует ТАСС.