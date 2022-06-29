Новороссийск избавили от фугаса времен войны

29 июн. 13:32

Спасатели ликвидировали фугас времен Великой Отечественной войны, найденный в акватории моря вблизи причала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) у Новороссийска (Краснодарский край), - сообщил начальник отдела гражданской защиты администрации города Игорь Васильев.

"Из-за угрозы гидроударной волны в ходе ликвидации снаряда территория на участке от Широкой балки до Южной Озереевки в Новороссийске была оцеплена. Произошел подрыв снаряда, очень тихо, даже в оцеплении специалисты не все услышали, сейчас происходит обследование акватории на месте взрыва, после чего будет снят режим ЧС", - цитирует собеседника "Интерфакс".

"В городе-герое снаряды времен войны - не редкость. Авиационные бомбы, торпеды находят здесь почти каждый месяц, а снаряды, патроны чуть ли не каждый день. Но это не повод расслабляться и ликвидация боеприпасов проходит всегда в соответствии со всеми требованиями безопасности", - добавил Васильев.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Новороссийске на береговой полосе в одном из районов 28 июня был введен режим ЧС: там нашли глубоководный минный фугас образца 1943 года весом 8,8 кг.