В единый день голосования в России пройдет 4,6 тыс избирательных кампаний

29 июн. 13:15

В этом году в единый день голосования 11 сентября в РФ пройдут выборы в 81 регионе, - сообщила председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"На единый день голосования у нас назначены около 4 600 избирательных компаний в 81 регионе нашей страны", - рассказала Памфилова в ходе заседания ЦИК, передает РИА Новости.

В единый день голосования, который пройдет 11 сентября, прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров, - добавила Памфилова.