Власти Ставрополья оценили ущерб экономике от пожаров

29 июн. 13:13

Первый зампред Ставропольского края Владимир Ситников сообщил о том, что зерновые площади в 16 га уничтожены пожарами за первый месяц уборки, ущерб оценивается в 500 тонн урожая или 7 млн рублей.

"Только за первый месяц уборочной страды на полях Ставрополья было зафиксировано пять пожаров, которые уничтожили зерновые на площади 16 га. Предварительный ущерб урожаю оценивается в 500 тонн, экономике сельхозпредприятий - в 7 млн рублей", - сказал он.

Ситников отметил, что потери могли быть меньше, если бы на каждом из полей была опашка.