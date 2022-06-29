Группа "Аэрофлот" получит на поддержку полетов почти 50 млрд рублей

29 июн. 12:57

Авиакомпаниям группы "Аэрофлот" выделят 49,9 млрд рублей субсидий на компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Из протокла Росавиации следует, что "Аэрофлоту" передадут 25,7 млрд рублей, "России" — 10,3 млрд рублей, "Победе" - 13,9 млрд рублей.

В целом были одобрены заявки 32 авиакомпаний. Группа S7 ("Сибирь" и "Глобус") получит 22,2 млрд рублей, группа "ЮТэйр" (включая региональные "дочки") — более 7 млрд рублей, "Уральские авиалинии" — 8,9 млрд рублей, Smartavia — 3,8 млрд рублей, NordStar и Nordwind — по 1,4 млрд рублей, "Якутия" — 1 млрд рублей.

В Росавиации рассказали, что средства за перевозки внутри России в апреле и мае начнут поступать, начиная с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться ежемесячно до конца года, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях", передает "Интерфакс".