Лавров может провести встречу на Бали с главой МИД Китая

29 июн. 12:39

На полях Совета министров иностранных дел стран-членов G20 ("Большая двадцатка") глава МИД России может провести встречу с китайским коллегой Ван И. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Предстоит насыщенный график двусторонних встреч Сергея Лаврова. На полях СМИД в Индонезии прорабатываются контакты главы российского внешнеполитического ведомства с коллегами из ряда государств, в частности, Китая, Мексики", - поведала она.

Дипломат также подчеркнула, что в настоящее время прорабатываются контакты с главой МИД Бразилии и руководством приглашенных международных организаций".

Напомним, Совет министров иностранных дел стран-членов G20 пройдет на Бали 7-8 июля текущего года.