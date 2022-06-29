Малообеспеченные семьи получили продуктовые наборы в Пятигорске

29 июн. 12:24

Руководитель и сооcнователь фонда "Оглянитесь вокруг" Ирина Решетняк сообщила о том, что малообеспеченные семьи Пятигорска ко Дню любви, семьи и верности получили продуктовые наборы.

"Программу реализует благотворительный фонд "Оглянитесь вокруг", работающий на территории Ставропольского края с 2019 года. Фонд помогает многодетным семьям, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - сказала она, передает ТАСС.

Далее Решетняк отметила, что продовольственная корзина выделяется на каждого ребенка младше 14 лет в семье и включает в себя все необходимые для ежедневного рациона продукты: муку, сахар, крупы, масло, макароны, консервы, сладости.