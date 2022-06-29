Путин прибыл в Ашхабад на Каспийский саммит

29 июн. 12:23

Президент России Владимир Путин прилетел в Ашхабад. В рамках поездки в туркменскую столицу он встретится со своими коллегами по каспийской пятерке - Ильхамом Алиевым, Эбрахимом Раиси, Сердаром Бердымухамедовым и Касым-Жомартом Токаевым.

Ожидается, что лидеры РФ, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана обсудят широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, и в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.

До Каспийского саммита глава российского государства проведет несколько двусторонних встреч. В частности, он встретится с бывшим президентом, а ныне спикером верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, чтобы поздравить его с 65-летием. После этого Путин проведет краткую беседу с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.

После саммита президент России пообщается с президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси, передает ТАСС.