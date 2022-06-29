На юге Москвы пылают два ангара

29 июн. 12:27

Сотрудники МЧС столицы тушат крупный пожар на юге Москвы – там пылают два металлических ангара, на место происшествия направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара составляет 2 тыс кв м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров", - цитирует собеседника РИА Новости.

Как полагают в МЧС, по предварительной версии причиной возникновения пожара стал поджог, сообщили в правоохранительных органах столицы.

Сначала в районе Каширского шоссе загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара.