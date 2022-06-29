Кондратьев: к курортам Кубани есть альтернативные маршруты

29 июн. 12:16

Временно закрытым аэропортам Кубани есть масса альтернативных транспортных маршрутов, по которым можно добраться на курорты региона, - рассказал в интервью ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Предусмотрены новые варианты транспортного сообщения. Так, по маршруту Новороссийск - Геленджик - Сочи летом курсирует скоростной теплоход "Комета". Попасть из одного города в другой можно быстрее, чем на автомобиле. Из Новороссийска в Геленджик морем получится добраться за час, а в Сочи путь займет 4,5 часа.

"Мы прекрасно понимали, что из-за временно закрытых аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика многие туристы выберут маршруты на личном авто или поедут на поездах. А значит, на этих направлениях будет большая нагрузка. Чтобы не допустить транспортного коллапса, заранее приняли все возможные в этой ситуации меры", - рассказал Кондратьев.

Губернатор также напомнил, что на дорогах края приостановили реверсивное движение, а вдоль Черноморского побережья увеличили количество электричек - до 55 рейсов в сутки, чтобы легче было добираться к морю.