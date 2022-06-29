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Начинающие велосипедисты соберутся на велотур в Тбилиси  

Начинающие велосипедисты соберутся на велотур в Тбилиси  

Велотур для начинающих велосипедистов пройдет в Тбилиси 9 июля, информируют организаторы.

Уточняется, что велотур будет полезен для велосипедистов, которые хотят, но еще побаиваются передвигаться по городу. Опытные велосипедисты расскажут новичкам о правилах  безопасности и знаках.

"Также начинающие велосипедисты смогут узнать об опыте командных поездок по городу. Организаторы отмечают, что в мероприятии примут участие опытные велоинструкторы "Кавказской велосипедной сети", - пишет Sputnik Грузии.

Участники соберутся у центрального входа в парк Ваке, а затем направятся по маршруту.

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