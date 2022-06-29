Росгвардия возьмет под охрану московское такси

29 июн. 11:55

В Москве машины такси будет охранять Росгвардия. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли взяли под защиту автомобили такси", - сказано в сообщении.

На данный момент приложение с тревожными кнопками установили в 14 транспортных средствах.

Кнопка вызова Росгвардии внедрена в мобильное приложение для таксистов Help driver. При возникновении ЧС водитель может воспользоваться ей для экстренного вызова вневедомственной охраны.

После активации тревожной кнопки в Росгвардию сразу же поступает сигнал в реальном времени, определяется местоположение ЧС, а также направление такси. В итоге по данному адресу незамедлительно направляется ближайший экипаж группы задержания. Также после активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля.

Кроме того, при активации тревожной кнопки включается видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля. Далее весь материал загружается на сервер. Срок хранения кадров составляет несколько суток, передает ТАСС.