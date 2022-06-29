В России выявили 3 028 новых случаев коронавируса

29 июн. 12:03

За минувшие сутки в России выявили 3 028 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 375, в Санкт-Петербурге - 241, в Подмосковье - 160. В Краснодарском крае - 88, в Ставропольском крае - 44, в Крыму - 25, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 1, в Чечне - 8, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 18 427 133.

Госпитализированы за сутки 1 334 человека. Выздоровели 3 680 пациентов, за все время - 17 854 962.

Умерли за сутки 54 человека, с начала пандемии - 381 056.