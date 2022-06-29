Жителям Черкесска будут платить за уничтоженную амброзию

29 июн. 11:47

Жителей Черкеска призвали принять участие в ручном сборе кустов амброзии за деньги, - сообщается в телеграм-канале @chp_kchr со ссылкой на главу города Алексея Баскаева.

Жителям столицы будут выплачивать по 30 копеек за каждый вырванный с корнем сорняк с пятого по 19 июля 2022 года. При этом длина растения должна равняться 15 см и более. Пункты сдачи "добычи" будут работать в трех пунктах города, - передает "АиФ-Ставрополье".

На засилие ядовитого сорняка ранее сообщил в телеграм-канале @chp_kchr один из жителей столицы, назвав ситуацию "кошмаром для аллергиков". Этот ли пост вызвал реакцию у городской власти, не уточняется.